Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan yılın ilk 3 ayında 303 bin 214 yolcu hizmet aldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2023 yılı Mart ayı yolcu trafiği iç hatta 93 bin 199, dış hatta 8 bin 266, toplamda ise 101 bin 465 olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 980’i iç hat, 77’si de dış hat olmak üzere toplamda 1057, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 839 ton olmuştur. Ocak-Mart döneminde ise toplam yolcu trafiği 303 bin 214, uçak trafiği 3 bin 35, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 732 ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.