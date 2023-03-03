Afyonkarahisar’da zehir tacirinin otomobilin airbag (hava yastığı) kapağının altına sakladığı 1 kilo 50 gram kokain narkotik köpeği Coo buldu.

Afyonkarahisar’da zehir tacirinin otomobilin airbag (hava yastığı) kapağının altına sakladığı 1 kilo 50 gram kokain narkotik köpeği Coo buldu.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada narkotik köpeği Coo’nun da aracın ön kısmındaki airbag kapağının altına saklanan kokaini buldu. Polis, Coo’nun tepki verdiği yerden 1 kilo 50 gram kokain çıkardı. Olayın ardından M.B.Ö. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.