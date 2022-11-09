Palamut bereketinin ardından, hava sıcaklığının düşmesiyle kilosu 50 liradan satılan çinekop tezgahları süslemeye başladı. Kilosu Edirne 80, Tekirdağ’da 60, Kırklareli’nde 50 liradan satışa sunularak tezgahları süsleyen bol miktardaki çinekop, hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

Palamut bereketinin ardından, hava sıcaklığının düşmesiyle kilosu 50 liradan satılan çinekop tezgahları süslemeye başladı. Kilosu Edirne 80, Tekirdağ’da 60, Kırklareli’nde 50 liradan satışa sunularak tezgahları süsleyen bol miktardaki çinekop, hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

Sezona büyük ümitle başlayan balıkçılar, günden güne yeni bir sürprizle uyanıyor. Uzun süre palamut bereketi yaşanırken, şimdi de çinekop bolluğu balıkçıları ve balık severleri sevindirdi. Geçen hafta 3 tane iri palamudu 100 liradan aldıklarını hatırlatan vatandaşlar, fiyatların daha düşmesi durumunda bol bol çinekop yiyeceklerini dile getirdi. Geçen yıl 30 liradan tezgahları süsleyen çinekop, Trakya’da 50-80 TL arasında değişen satılmaya başlandı.

Denizin paşası tezgahlarda

Denizin paşası çinekop, lüfer tezgahlardaki yerini aldığını söyleyen balıkçı Soner İpek, “Palumut yavaş yavaş sezonun sonuna geliyor. Artık denizin paşası çinekop, lüfer başladı. Bu sene bol olacağı bekleniyor. Hayırlısıyla bol bereketli bir sezon geçmesini diliyorum. Tekneler çok mutlu. Çinekop’a ilgi yoğun ve kilosu şuan 50 lira kilosu” dedi.

İpek, vatandaşları denizin paşası çinekop almaya davet etti.