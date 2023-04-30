Eskişehir’de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte hissedilen rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, oturdukları kafelerin çalışanlardan ısıtıcıları açmasını istedi.

Eskişehir sıcak geçen günlerin ardından hafta sonuna soğuk ve rüzgârlı bir havayla girdi. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri düşük seyreden hava sıcaklıkları, mevsim normallerine alışan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden değişen havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar soğukla mücadele etti. Kafelerde oturan vatandaşlar ise işletme personellerinden ısıtıcıları açmasını rica etti. Adalar Bulvarı’nda bulunan birçok işletmenin müşterilerinin talebi üzerine ısıtıcılarını yaktığı görüldü.

“Havalar çok değişken ve tahmin edilemiyor”

Adalar Bulvarı üzerinde kafe işletmeciliği yapan Ayşenur Özek, “Müşteriler üşümesinler diye ısıtıcılarımızı açtık, ayrıca biz de üşüyoruz. Bugün hava beklenmediği kadar soğuk oldu. Vatandaşlar da ısıtıcıları yakmamızı istiyor, çünkü üşüyorlar. Gezmeye çıkıp da üşüdüğü için ısınmaya gelenler oldu. Kış aylarında ısıtıcılara çok talep oluyordu ancak bu aylarda pek böyle olmazdı. Meteorolojiyi de takip ediyoruz ama bazen tahminler tutmuyor. 1 haftalık hava durumuna bakıyorum, Salı günü yağış gösteriyorsa ertesi gün göstermiyor, sıcak gösteriyor, yağmur yağıyor. Havalar çok değişken ve tahmin edilemiyor” dedi.