Hava sıcaklıklarının yurt genelinde eksi derecelere düşmesi sonrası tatilcilerin termal tatili olan ilgileri artıyor. Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal oteli olan Oruçoğlu Termal Otel’de şubat ayı yoğunluğu yaşanıyor.

Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin en önemli termal turizm merkezlerinden biri olarak, şifalı suları ve lüks konaklama imkanlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını hatırlattı. Hava sıcaklıklarının da yurt genelinde eksi derecelere kadar düşmesi sonrası termal tatile olan ilginin şubat ayında daha fazla arttığını ifade eden Canarslanlar, "Doğal mineraller açısından zengin termal sularıyla sağlık ve huzuru bir arada sunan Afyon otelleri, hem dinlenmek hem de yenilenmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Afyon’daki oteller, modern spa merkezleri, termal havuzlar ve sağlık hizmetleriyle misafirlerine benzersiz bir tatil deneyimi sunuyor. Bu tesislerde doğal termal suların şifalı etkisinden faydalanabilirsiniz. Lüks spa ve masaj hizmetleri ile rahatlayabilirsiniz. Türk hamamı, sauna ve buhar banyolarında vücudunuzu arındırabilirsiniz. Açık ve kapalı yüzme havuzları ile keyifli vakit geçirebilirsiniz" dedi.

"Oruçoğlu Termal Otel misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor"

Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal oteli olan Oruçoğlu Termal Otel’de şubat ayı yoğunluğu yaşandığını dile getiren Canarslanlar açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Afyon’un önde gelen termal otellerinden biri olan Oruçoğlu Termal, sunduğu kaliteli hizmetler ve sağlık odaklı termal imkanları ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Termal havuzları, çamur banyoları ve özel bakım programları sayesinde hem dinlenebilir hem de vücudunuzu yenileyebilirsiniz."