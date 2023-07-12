Yaz mevsiminin gelmesiyle artan hava sıcaklıkları sonrasında bazı vatandaşların otomatik sensörlü ve güneş panelli akıllı fenerlere talebi arttı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tezgâhlara çıkarılan otomatik sensörlü ve güneş panelli akıllı fenerler yoğun ilgi görüyor. Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olarak da bilinen güneş panellerinin monte edildiği akıllı fenerler güneş ışığı ile kendi kendine şarj olabilirken, otomatik sensör sayesinde hareket olmadığı zaman kendiliğinden sönüyor. Bu sayede yüksek enerji tasarrufunun hedeflendiği akıllı fenerler, özellikle köy gibi elektrik kesintisi yaşanabilen bölgelerde sıkça tercih ediliyor. Esnaf, fiyatı 185 ile 650 lira arasında değişen akıllı fener satışlarının neredeyse yüzde 70 oranında arttığını söyledi.

“Talepler neredeyse yüzde 70 oranında arttı”

Eskişehir’de esnaflık yapan Ahmet Torun, yaz mevsiminin gelmesi sonrasında güneş panelli akıllı fenerlere talebin arttığını ifade etti. Akıllı fenerlerdeki güneş paneli ve otomatik sensör sayesinde pil ömrünün oldukça uzun olduğunu belirten Torun, “Bu fenerler genellikle köy ve ambar gibi elektriğin olmadığı yerlerde kullanılır. Güneş olduğu sürece şarj olurlar, Otomatik sensörü hareketleri algılar ve fener belli bir süre yanar. Ondan sonra da 20 saniye geçince tekrar söner. Yaz sezonu geldiği için güneş panelli fenerlerimiz yoğun ilgi görüyor. Kışın bu kadar çok satmıyoruz. Fiyatları 185 liradan başlıyor ve 650 liraya kadar gidiyor. Şu anda 4-5 farklı modelimiz var. Güneş paneli ve otomatik sensörü olmasa pil sadece 2 saatte biter. Talepler neredeyse yüzde 70 oranında arttı” dedi.