Hava sıcaklıkların son iki gündür mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte kahverengi kokarcalar da yeniden kendini göstermeye başladı.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023-2025 yılı kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı çerçevesinde kırsal mahallelerdeki üreticilere biyosidal ürün dağıtımı yaptı. Geçtiğimiz yıl, 10 bin samuray arısının doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatılırken, bu yılki hedef ise 50 bin adet samuray arısı salmak. Ayrıca bin 600 dekardan fazla fındık alanı ilaçlama ekipleri tarafından ilaçlanarak kimyasal mücadele de devam ediyor.

Biyoteknik mücadelede ise 600 lokasyona feromon tuzakları yerleştirilerek "cezbet-öldür" uygulamasıyla önemli bir zararlı popülasyonu imha edildi. Kimyasal madde kullanımı sınırlı tutularak ve bu yöntemin ilerleyen yıllarda daha da artırılması planlanıyor. Bu yıl hedef 20 bin feromon noktası kurarak ve bu tuzaklar, zararlının yoğun olduğu mahallelerdeki üreticilere ücretsiz olarak dağıtmak olduğu belirtildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve sektör paydaşlarıyla ortaklaşa, 2024 kışlak mücadelesinde 47 binden fazla boş bina, depo ve mesken ilaçlandığı kaydedildi.

Düzenlenen biyosidal ürün dağıtım etkinliğinde konuşan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kahverengi kokarca ile mücadelenin önemini vurgu yaparak "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, 2023-2025 Yılı Kahverengi Kokarca İle Mücadele Eylem Planı doğrultusunda başlattığı bu önemli mücadelenin bir parçası olmak, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Kahverengi kokarca zararlısı, özellikle son yıllarda ülkemizde ciddi riskler oluşturmuş ve bu zararlının yayılımı, tarımda büyük kayıplara yol açmıştır. Bu kapsamda, bakanlığımız tarafından başlatılan mücadele çalışmaları, her geçen yıl daha da güçlenmiş ve önemli başarılar elde edilmiştir. 2007 yılından itibaren izlenen stratejiler, bu zararlının popülasyonunu kontrol altına almak için büyük bir titizlikle uygulanmış ve şu ana kadar önemli adımlar atılmıştır. Üreticilerimize dağıttığımız 5 bin adet biyosidal ürünle, bu mücadelede daha da güçlü bir adım atmış bulunuyoruz. Ayrıca biyolojik mücadele kapsamında 2024 yılında doğaya bırakılan 10 bin adet samuray arısı, bu yıl 50 bin adede çıkartılacaktır. Bu, doğa dostu bir yaklaşımın ne kadar etkili ve verimli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Biyoteknik mücadele konusunda yapılan çalışmalar da takdire şayandır. 600 lokasyona yerleştirilen feromon tuzakları ile zararlı popülasyonları önemli ölçüde azaltılmış ve yalnızca 10,5 litre zirai ilaç kullanımı ile bu mücadelenin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Bu da, çevreye duyarlı bir yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Bu mücadeledeki başarı, yalnızca kamu kurumlarının çabalarıyla değil, aynı zamanda üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla mümkün olmuştur. Üreticilerimizin desteği olmadan bu başarıyı elde etmek çok daha zor olurdu. Hep birlikte, daha sağlıklı ve verimli bir tarım geleceği inşa etmek için el birliğiyle çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.

Hava sıcaklığına dikkat

Hava sıcaklığın 12-13 dereceyi aşmaya başlamasıyla birlikte, kahverengi kokarca zararlısının kışlaklardan çıkıp yayılacağı bir döneme girdiklerini ifade eden Kaplan, "Hava koşullarının 12-13 dereceyi aşmaya başlamasıyla birlikte, kahverengi kokarca zararlısının kışlaklardan çıkıp yayılacağı bir dönemdeyiz. Bu noktada, özellikle yoğun zararlı yoğunluğunun olduğu mahallelerdeki mesken sahiplerinin, pencere pervazları, kapı eşikleri ve çatı aralarında feromon tuzakları kullanarak bu zararlıyla mücadele etmeleri önemlidir" diye konuştu.