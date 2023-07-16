Eskişehir’de hissedilir derecede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vatandaşlar, limonata ve sıkma portakal suyuna ilgi göstermeye başladı.

Bunaltıcı sıcaklıkların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için sıkma portakal suyu ve limonataya yöneldi. Şehirde uzun yıllardır meyve suyu dükkanında vatandaşlara hizmet veren Bedir Uykız, bu dönemde yoğun bir talep gördüklerini belirtirerek, "Hava sıcaklıkları tekrardan arttı. Sıcakların yeniden yükselmesiyle sıkma portakal ve limonata satışlarımız baya arttı. Böyle sıcaklarda vatandaşlarımızın uğrak noktaları haline geliyoruz. Sıcaktan bunalanlar için serinletici bir mola noktası oluyoruz” dedi.