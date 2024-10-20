Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, yeni haftada en yüksek sıcaklık 27 derece olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde 26 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu, bir havanın hakim olacağı Aydın’ın özellikle doğu kesimlerinde de yer yer yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 21 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 27 derece olacak. 22 Ekim Salı günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 27 derece olacak. 23 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 26 derece olacak. 24 Ekim Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 13, en yüksek 27 derece olacak.