Zonguldak Valiliği, hava sıcaklığının 4-8 derece artış göstereceğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojik değerlendirmelere göre halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcakların bu hafta ortasından itibaren bölge genelinde artarak gelecek hafta başına kadar 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde illerimizde beklenen sıcaklıklar.

Zonguldak 25-35, Bartın 30-35, Bolu 30-38, Düzce 27-37, Karabük 30-38.Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11-16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”