Hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren ülke genelinde 6 ile 12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının; 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşıdığı kaydedildi.

Soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli esecek rüzgarlarla birlikte, 4 Şubat Salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi beklendiği öngörüldü.

Yetkililer, vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıları takip etmelerini istedi.