Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de 5 gün boyunca 4 ile 8 derece üzerinde olacağını belirtti.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de 5 gün boyunca 4 ile 8 derece üzerinde olacağını belirtti.

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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 15 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren 4 ile 8 derece artarak Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de 19 Eylül 2022 Pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahminlerini açıkladı. Meteoroloji tarafından yayımlanan veriler şöyle: “Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 30-33, Uşak’ta 30-34, Denizli’de 35-38 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.”