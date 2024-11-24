Bayburt’ta beklenen kar yağışı, 24 Kasım günü geldi. Yurt genelini etkisi altına alan kar, Bayburt’ta da akşam saatleri üzeri yağdı. Rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar yürümekte zorluk çektiler.

Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü Bayburt’ta kar ve tipi etkili oldu. Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu Bayburt’ta beklenen kar yağışı sonunda gerçekleşti. Kar ve tipi nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

"Rahmet yağıyor, bereket yağıyor"

Karlı havada oğluna gitmek için yola çıkan Figen Bayraklı isimli vatandaş, tipi nedeniyle yürümekte zorlanmadığını belirterek, rahmet yağdığını vurguladı. Bereket yağdığını, kardan şikayetçi olmadığını ve namazın kıldıktan sonra yola koyulduğunu belirten Bayraklı, "Kurban olayım karın her tanesinden yeryüzüne bir melek iniyor. Kurban olayım Allah’a, bereket yağdırıyor. Rızık yağıyor, kâr yağıyor, hiç zorlanmıyorum. Namazımı kıldım, çıktım yoluma. Yoğun bir kar yağışı var, başladı çok şükür. Gideceğim yer yakın" diyerek konuştu.

"Bu havaları seviyoruz"

Bayburt’un kışının yeni geldiğini söyleyen Abdulrezzak Temur isimli vatandaş, Bayburtluların bu havaları sevdiğini savunarak, "Çok güzel kar yağıyor. Bayburt’un kışı yeni geldi. Ne yapalım Cenab-ı Allah’ın takdiri neyse, odur. Kış kıştır, yaz yazdır, biz bu havaları seviyoruz" şeklinde konuştu.