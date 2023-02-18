Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının 14 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını sahil kenarında oturarak ve müzik dinleyerek geçirdi. Öte yandan sokak müzisyeni seslendirdiği şarkılarla sahile gelen vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Hava sıcaklarının önümüzdeki günlerde 5 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

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