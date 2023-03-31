Düzce’de hava sıcaklıklarının sıfırının altında 5 derece ölçülmesinin ardından Aydınpınar Şelalesi kısmen dondu.

Düzce’nin en önemli turistik merkezlerinden birisi olan Aydınpınar Selalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçülmesi ile kısmen dondu. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte kısmen donduğu gözlemlendi. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim ziyaretçi akınına uğrayan şelalenin olduğu bölgede gürgen, meşe, kestane gibi karışık orman ağaçları da bulunuyor.