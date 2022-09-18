Zonguldak’ta eylül ayında hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşması üzerine vatandaşlar hafta sonunu Kapuz Plajı’nda denize girerek geçirdi.

Zonguldak’ta eylül ayında hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşması üzerine vatandaşlar hafta sonunu Kapuz Plajı’nda denize girerek geçirdi.

Sonbaharda artan hava sıcaklıkları 30 derecelere kadar çıktı. Eylül ayında güneşin tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Günlük 3 bin ziyaretçinin olduğu Kapuz Plajı da sezonun sona ermesine rağmen hizmet vermeye devam etti. 7’den 70’e her yaştan vatandaş denize girerek eylül ayında yazdan kalma günleri yaşadı.

Karadeniz’de Ege ve Akdeniz’i aratmayan görüntülerin yaşandığını ifade eden Kapuz Plaj Tesisleri sorumlusu Korkmaz Kartal, "Daha önceki yıllarda sezon biraz daha erken kapanıyordu. Havalar güzel gittiği sürece sezon ekim ayında bile devam edebiliyor. Şu anda havaların güzel gitmesinden dolayı vatandaşımız halen plaja rağbet ediyor. Bugün de hafta sonu güzel bir hava var. Plaj kalabalık oluyor. Program olarak sonlandırmayı düşünüyoruz. Ama biliyoruz ki daha önceki yıllardan da denizi seven insanlarımız eylül ayından sonra da ekim ayında da plajdan faydalanıyor. Birkaç yıl öncesinde olsa şaşırabiliyorduk ama küresel ısınmanın yıllardır artık getirmiş olduğu sonuçları görmeye başladık. Bunu geçen sene ve bir önceki sene de hissetmeye başlamıştık. Deniz mevsimi de geç başlamıştı. Deniz suyu geç ısınmıştı. Bu şekilde bir kayma olduğunu düşünüyorum. Yine bu konuyu uzmanlar bilir. Karadeniz’deki bu yoğunluk Ege ve Akdeniz’i aratmadı. Karadeniz’deki turizm alışkanlığı eylül ayını da içine alacak şekilde değişmeye başladı" diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesi beklenirken, güneşin yerini yağışlı hava alacak.