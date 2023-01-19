Zonguldak’ta Ocak ayına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar yükseldi. Hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından limanda bazı vatandaşlar denize girdi. Denizin serin sularına aldırış etmeyen vatandaş sıcak havanın tadını denize girerek geçirdi.

ZBEÜ’de ‘Petrol ve Gaz Jeolojisi’ toplantıları devam ediyor

ZBEÜ’de ‘Petrol ve Gaz Jeolojisi’ toplantıları devam ediyor

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