Zonguldak’ta hava sıcaklılıklarının 19 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Zonguldak’ta hava sıcaklılıklarının 19 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Zonguldak’ta havanın güneşli ve sıcak oluşu adeta yaz aylarından kalma günleri hatırlattı. Güneşli ve açık gökyüzü ile birlikte 19 dereceye bulan sıcaklık Zonguldak halkına kışı unutturdu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Sahilde olan kalabalık yaz aylarından bir resital sundu. Sahil esnafı da havanın güzel olmasından mutlu olduklarını ve işlerini iyi etkilediğini vurguladı. Sahil’de simit satışı yapan Hacı Kara, ”Çok güzel bu aylarda bunu ilk defa gördüm hayatım boyunca yani böyle bir sıcaklık böyle bir güzellik olamaz. İnsanlar için çok iyi bizim içinde çok iyi insanlara simit satabiliyoruz yağmurlu havalarda açmıyoruz. Allah yardım ediyor herkese odunu olan yok kömürü olan yok Allah herkese yardım ediyor. Herkesi bekliyoruz sahile simit yemeye” dedi.