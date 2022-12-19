Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının azalacağını Belirterek “Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale illerinde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor. Soğuk havayla birlikte Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor” denildi.

Minik öğrenciler yerli ürünleri ve tutumu öğrendi

Minik öğrenciler yerli ürünleri ve tutumu öğrendi

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklığının 6 ile 12 derece arasında düşeceğini bildirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.