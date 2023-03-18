18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliğinde Çelenk Sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Adnan Özcan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Hava Şehitliği’ndeki tören, Şehitlik Anıtı´na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Binbaşı Canan Topaloğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra müftülük görevlileri tarafından dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Kadıoğlu ve Belediye Başkan Vekili Ünal, şehitlik defterine yazılanları imza altına aldı.