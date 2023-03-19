TFF 2. Lig ekibi Pazarspor’un hava muhalefetinden dolayı Kocaeli’ye gelememesi sebebiyle bugün 14.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Pazartesi akşam 20.00’a ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün 14.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maç, Rize ekibi Pazarspor’un hava şartlarından dolayı gelememesi sebebiyle ertelendi. Müsabakanın Pazartesi akşamı 20.00’de oynanması konusunda kulüpler ve TFF arasında anlaşma sağlandı. Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “19.03.2023 Pazar günü saat 14.00’te Pazarspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Pazarspor, elverişsiz hava şartlarından dolayı şehrimize gelememiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüz ve Pazarspor arasında yapılan görüşmelerde müsabakanın 20.03.2023 Pazartesi günü saat 19.00’da oynanması hususunda ortak mutabakata varmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, satışı yapılan kağıt bilet ve online maç biletlerinin geçerliliğini koruduğu, taraftarların mağduriyet yaşamayacağı öğrenildi.