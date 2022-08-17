Muharip Hava Kuvveti Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hava Orgeneral Atilla Gülan, Vali Erol Ayyıldız’a veda ziyaretinde bulundu.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hava Orgeneral Atilla Gülan, Vali Erol Ayyıldız’a veda ziyaretinde bulundu.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Ayyıldız tarafından karşılanan Orgeneral Gülan, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Ayyıdız, “Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Atilla Gülan’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Eskişehir’de görev yaptığı süre içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştığını söyleyen Orgeneral Gülan ise, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.