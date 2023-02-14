MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerimiz yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. İncirlik’ten kalkan helikopterlerimiz Adıyaman’daki ihtiyaç sahibi köylere ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini güvenlik güçlerine teslim etti” ifadelerine yer verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.