Denizli Özel Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, hava kirliliğinin alerjik rahatsızlıkları tetikleyebildiğini belirtti.

Son yıllarda şehir merkezlerinde artan hava kirliliği, sağlık üzerinde ciddi etkiler oluşturmaya devam ediyor. Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, kent merkezlerindeki hava kirliliğinin alerjiyi tetiklemesi konusunda uyarılarda bulundu. KBB Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, özellikle alerjik hastalıkların bu kirlilikten olumsuz etkilendiğini kaydederek; “Kirli hava, alerjenlerin havada daha uzun süre kalmasına neden oluyor, bu da alerjik reaksiyonları artırıyor. Özellikle polen, toz ve diğer partiküller, kirli hava ile birleşerek alerjik bünyeleri daha fazla etkiliyor” dedi.

Şehir merkezlerinde yaşayan bireylerin bu durumdan nasıl etkilendiğine de dikkat çekiyor. “Alerjik rinit, astım ve diğer solunum yolu hastalıkları, hava kirliliği ile doğrudan bağlantılı. Kirli havaya maruz kalan insanlar, burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde sulanma gibi belirtilerle karşılaşabiliyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, bu durumdan daha fazla etkileniyor” şeklinde uyarılarda bulundu.

Hava kirliliğinin azaltılması için bireylerin ve yetkililerin atması gereken adımlara da vurgu yapan Op. Dr. İsmet Çerçi, “Hava kalitesini iyileştirmek için toplu taşıma kullanımı, yeşil alanların artırılması ve sanayi tesislerinin denetlenmesi şart. Bireyler de, hava kalitesinin düşük olduğu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmalı ya da havası temiz yerleri tercih etmeli” diyerek, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.