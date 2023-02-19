İstanbul’daki Hava Harp Okulu’ndan 27 personel, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla deprem bölgesi Adıyaman’a doğru yola çıktı.
İstanbul’daki Hava Harp Okulu’ndan 27 personel, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla deprem bölgesi Adıyaman’a doğru yola çıktı.
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması amacıyla ekiplerin çalışmaları da sürüyor. İstanbul’daki Hava Harp Okulu’ndan 27 personel, Atatürk Havalimanı’ndan Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Adıyaman’a doğru yola çıktı.
Yorumlar