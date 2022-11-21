Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Pazar (29) Altıntaş ilçesi Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Altıntaş ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Hava Astsubay olarak görev yaptığı Adana İncirlik Hava Üssü’nde geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alınan ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Mustafa Pazar, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde toprağa verildi.

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