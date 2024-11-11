Erzurumlu maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, kendisi gibi sanat sevgisi olan iki kardeşiyle birlikte 12 Kasım’da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Bat Pazarı Caddesindeki Hattatoğlu Sanat Atölyesinde, 12 Kasım günü saat 14.00’te açılacak sergide, maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, kağıt kesme sanatındaki ustalığıyla İbrahim Hattatoğlu ve fırça ile sanatı buluşturan İsmail Hattatoğlu’nun el emeği göz nuru eserleri yer alacak.

Üç gün sürecek ve 10.00- 18.00 saatleri arasında açık olacak ‘Üç El, Üç Marifet; Kağıt, Fırça, Maket’ sergisinde, Hattatoğlu kardeşlerin farklı sanat dallarındaki ustalıklarına, sanatseverler tanıklık edecek.