Mısır’da müderrislik görevinde bulunan Hattat Muhiddin Tanır’ın mezarı bulunarak, restore edildi. Mezarın restore edilmesi üzerine Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Mısır’da müderrislik görevinde bulunan Hattat Muhiddin Tanır’ın mezarı bulunarak, restore edildi. Mezarın restore edilmesi üzerine Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Kastamonu’da birçok koleksiyonerler de çok miktarda hat yazıları bulunan Hattat Muhiddin Tanır’ın nereye defin olduğu bugüne kadar bilinmezken, mezarı da zamanla kayboldu. Tanır’ın mezarının bulunabilmesi için koleksiyoner Mahmut İslamoğlu tarafından çalışma başlatıldı. İslamoğlu’nun araştırmaları neticesine Muhiddin Tanır’ın mezarı, Kastamonu il merkezinde bulunan Gümüşlüce Mezarlığında bulundu. Bulunan mezar, hayırseverlerin destekleriyle restore edilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu. Mermerden yeniden yapılan mezarın başına da Kastamonu Belediyesi tarafından Hattat ve Müderris Muhiddin Tanır’ın hayat hikayesini anlatan tabela asıldı. Mezarı restore edilen ve yeni bir görünüme kavuşturulan Tanır için mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yapılan duanın ardından açıklamada bulunan Araştırmacı-Yazar Hamdi Nalbant, “Kastamonu, Türk fethinden itibaren önemli bilim adamlarının ve sanatkarların yatağı haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu böyle devam etmiştir. Türkiye çapında pek çok hattat sanatçımız bulunmaktadır. Birçok zirve isimler bulunuyor. Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi, Şevki Efendi gibi. Muhiddin Tanır’da Kastamonu’nun yetiştirmiş olduğu 1876 yılında Osmanlı döneminde doğmuş, Cumhuriyet döneminde de yaşamış önemli bir hattatımızdır. Kastamonu’da camilerde, koleksiyonerlerde pek çok eserleri mevcuttur. Yalnız günümüzde mezarı bilinmiyordu. Geçtiğimiz aylarda Mahmut İslamoğlu’nun çabaları sayesinde mezarı bulundu. Bulunan mezarı bizler, hayır sahiplerinin desteği sayesinde ihya ettik çok şükür. Bu şekilde bir yapı ortaya çıktı. Kastamonu Belediyemizden de rica ettik, mezarı başına tanıtım levhası yapıverdi. Bu şekilde bir tören yapıp başında Kur’an-ı Kerim okuduk ve dua ettik. Osmanlı’da sanat ve bilim adamlarının mezarları normal şekilde olmazmış, bizde mezar taşına şiir gibi bir şey yazdık” dedi.

Kastamonu’da merkez ilçeye bağlı Karamukmolla köyünde 1876 yılında dünyaya gelen Hattat ve Müderris Muhiddin Tanır, babası Kirişçi Hoca Mehmet Efendi’den ilk hat sanatı eğitimini aldıktan sonra yıllar içerisinde din ve özellikle de Hüsnü Hat sanatındaki eğitimini ilerleterek askerlik hizmetinden sonra Mısır’a görevlendirildi. Kahire’deki El-Ezher Üniversitesinde müderris olarak hat dersleri veren Muhiddin Tanır, zamanla ülke çapında tanınır bir hat sanatçısı oldu. İki eliyle hat yazabilen ender hattatlardan biri olan Muhiddin Tanır, bazı eserlerinde “Yasari” imzasını da kullandığı görülür.