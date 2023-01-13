Kütahya Belediyesi öncülüğünde Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari ‘Hat Örnekleri Sergisi’ sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi öncülüğünde Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari ‘Hat Örnekleri Sergisi’ sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari ‘Hat Örnekleri Sergisi’nin açılışı yapıldı. Belediye Fuaye alanındaki serginin 3 gün boyunca gezilebileceği belirtildi.

Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari Türk İslam Sanatları Galerisi çerçevesinde açılan sergide, Karahisari tasviri eserlerinden yola çıkılarak yazılan levhaların yer aldığı belirtildi. Sergide ayrıca Hattat Mahmut Şahin, Hattat Ali Hüsrevoğlu, Hattat Mesut Dikel, Kütahya VAV Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Bursa BAB-I NUN Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği ile Eskişehir VELKALEM Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği tarafından bağışlanan eserler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Sergiyi gezen vatandaşlar, hayranlıklarını dile getirdi.