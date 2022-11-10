Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş, yapılan organ seçimleri sonucu güven tazeledi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş, yapılan organ seçimleri sonucu güven tazeledi.

İki adayın yarıştığı seçimlerde mevcut Başkan Servet Taş yeniden seçildi. 686 delegenin 8 komite için oy kullandığı seçimde beyaz ve mavi listede iki grubun yarıştığı seçimlerde sandıklarda 7 meslek komitesinden 218 oy alarak kazanan Taş, yeniden güven tazeledi.

Seçim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu söyledi. Kendisine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür eden Taş, ’’8 komitenin 7’sini biz kazandık. Diğer 1 komiteyi ise dostlarımız kazandı. Seçim buradan bitmiştir. Bu sadece benim başarım değil. Tüm Hakkari’nin başarısıdır. Bundan sonra hedefimiz ve bütün amacımız Hakkari’nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.