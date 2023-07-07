Kırşehir’de 7 yıl öğretmenlik yapan 65 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Lale, 41 yıl sonra 742 kilometre pedal çevirerek geldiği şehirde öğrencileriyle hasret giderdi.

İzmir’den Kırşehir’e başlattığı bisiklet yolculuğunda tarihi Kırşehir Lisesindeki öğrencileriyle buluşan emekli öğretmen Kemal Lale, kendisi gibi öğretmen olan öğrencileriyle hasret giderdi. ’Evlatlarım’ dediği ve mezun ettiği öğrencilerini görmek için İzmir’den eşi ile birlikte bisiklet turu yaptığını anlatan Lale, "İzmir’den yola çıktım. 1982 yılında tarihi Kırşehir Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştım ve burası benim ilk görev yerimdi. O günlerin heyecanını yaşadım. Onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerimde değişim var ama beni mutlu kılan şey karakterli, hepsinin de güzel meslek sahibi olmaları" dedi.

Bisikletiyle vefa turları da düzenlediğini ve pedal çevirdiğini aktaran Lale, "Milli Mücadele’nin 100. yılında Karşıyaka’dan ’Anadan Ata’ya’ adlı bir vefa turu da yaptım. Eşimle yılda 10 bin kilometre pedal çeviriyoruz" diye konuştu.

Öğrencileri de öğretmenlerini görmenin mutluluğunu yaşarken, Kemal Lale ile beraber pedal çeviren eşi Nuray Karakaya Lale de trafik sorununun önüne geçebilmek için pedal çevirmeyi önemsediklerini ve yerel yöneticilere bu noktada önemli işler düştüğünü söyledi.