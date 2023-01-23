İsveç’te Kuran’ın yakıldığı bir eyleme izin verilmesine tepki gösteren Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Tarih boyunca Yüce kitaba, peygamberimize ve kutsallarımıza saldıran bütün bedbahtlar tarihin çöplüğüne gömülmüştür"dedi.

İsveç’te Kuran’ın yakıldığı bir eyleme izin verilmesine tepki gösteren Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Tarih boyunca Yüce kitaba, peygamberimize ve kutsallarımıza saldıran bütün bedbahtlar tarihin çöplüğüne gömülmüştür"dedi.

İsveç’te İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler çığ gibi devam ediyor. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da çirkin saldırıya sert tepki gösterdi. Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, “Yüce kitabımız Kur’anı Kerime çirkef elini uzatan ruh hastası İsveçli ve aynı anlayışı destekleyen bütün sefihleri tarihin ‘onursuzlar’ olarak niteleyeceğinden bir gram şüphem yoktur. Tarih boyunca Yüce kitaba, peygamberimize ve kutsallarımıza saldıran bütün bedbahtlar tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Gün doğar ve batar ama ebed elbette İslam’ındır. Öyle de kalacaktır. Bu ahlaksızca saldırılar bizi bir birimize daha da kenetlemeli ve daha güçlü kılmalıdır. Halkı Müslüman olan ülkeler güç ve tepkilerini birleştirdiklerinde elbette bu ahlaksız ve onursuzca eylemlere cesaret bulunamayacaktır. Ülkemizin insanları ve bu onursuz davranışa tepki gösteren herkesi candan kutlarım’ Elbette bu mazisi rezilliklerle dolu İsveçlinin iğrenç girişimi sadece kendisinin bir hamlesi olmadığının farkındayız. İnsanımız bütün bu oyunları bozacaktır. Halkımıza saygıyla arz ederiz” dedi.