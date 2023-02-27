Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantepli afetzedelerle bir araya gelerek vatandaşların acılarını paylaştı. Depremzede vatandaşların çadırlarını da ziyaret eden Rektör Hatipoğlu, onlarla sohbet ederek, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantepli afetzedelerle bir araya gelerek vatandaşların acılarını paylaştı. Depremzede vatandaşların çadırlarını da ziyaret eden Rektör Hatipoğlu, onlarla sohbet ederek, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyaret çerçevesinde bölgede oluşturulan lojistik merkezlerini, aşevlerini, konteyner ve çadır kent alanlarını ziyaret eden Rektör Hatipoğlu, depremden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, İslahiye ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

GİBTÜ destek olmaya devam ediyor

Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen ve toplamda 11 ilde yıkıcı etki oluşturan depremler sonrasında bölgeye yardımlarını hızla ulaştıran Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi fiziki yardımlarının yanında sosyo-psikolojik olarak da bölge insanına destek olmaya devam ediyor. Depremlerden önemli ölçüde etkilenen illerin arasında bulunan Gaziantep İslahiye ve Nurdağı’na ziyarette bulunan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, depremin yıkıcı etki bıraktığı ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak bölge halkının daima yanında olduklarını iletti.

Depremzede vatandaşlarla sohbet

Depremzedelerin barınma ihtiyaçları için temin edilen çadır kentleri ziyaret eden Rektör Hatipoğlu ve ekibi, depremzedelerle bir ara gelerek GİBTÜ adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Rektör Hatipoğlu, tüm Türkiye’nin gönül ve el birliğiyle bu badireyi de atlatacağına vurgu yaparak yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

Hatipoğlu, asrın felaketinin açtığı yaraları Türkiye olarak birlikte iyileştireceğimizi vurguladı. Yardım için yarışan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eden Hatipoğlu, Üniversite olarak bölgeye olan yardım kampanyalarının da devam ettiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu, depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.