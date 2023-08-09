İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için, "Yılmaz Hocam ciddi anlamda trollenmiş, Büyükerşen’in açıklamalarına gülüp geçiyoruz” dedi.

Milletvekili Hatipoğlu, Başkan Edizgil ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in geçtiğimiz günlerde İYİ Partililerle buluştuğu fotoğrafları yayınlamasını eleştiren İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “Yılmaz Hocam ciddi anlamda trollenmiş. 90 yaşında bir politikacı nasıl davranmışsa Yılmaz Hoca da öyle davranmıştır. Ben ve partili arkadaşlarım gülüp geçtik, o kadar” dedi.

"Mahkemelerde mi süründüreyim"

Hatipoğlu, Yılmaz Büyükerşen’e suç duyurusunda bulunacağı açıklamasına yönelik soruya ise, “Şu an için artık hocanın dediklerini dikkate almıyoruz. Çoğu CHP’li insanlar bile beni aradılar, benden özür dilediler hocanın adına. Bu yaştan sonra ne yapayım, mahkemelerde mi süründüreyim. Bu süreçte bütün Türkiye, hocamın belediye başkanlığı yapamayacağını görmüştür. Biz artık bunlara gülüp geçiyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhur ittifakıyla ortak aday çıkartma açıklamasına da açıklık getiren Hatipoğlu, “Bunlar benim şahsi fikirlerim, İYİ Parti’yi bağlamaz. Biz partinin ana organları ne karar verirse o doğrultuda ilerleyeceğiz. Bizim önceliğimiz İYİ Parti’nin tek başına seçimlere girmesiydi. İnşallah bu şekilde seçime gireceğiz ve oylarımızı arttıracağız” dedi.

Edizgil: "Yemeğe katılanlar partimizi temsil etmiyor"

İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil ise, önceki akşam Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in katıldığı bir yemek organizasyonundan görüntülerin "İYİ Partililerden Büyükerşen’e destek" başlığıyla basına servis edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını belirten Edizgil, “Hemen şunu belirtelim ki yemeğe iştirak edenlerin, zaten yarıdan fazlası geçmişte de partimize üye olmamış kişilerdir. Özetle bu kişilerin İYİ Parti ile uzaktan yakından alakaları yoktur. Yemeğe iştirak eden katılımcıların yarıdan az kısmı ise bir dönem yolu partimizden geçen ancak herhangi bir sebepten dolayı istifa etmek zorunda kalan, yani kendi elleriyle İYİ Parti’yle ilişkisini kesen kişilerdir. Dolayısıyla onlar da partimizi temsil etmemektedir" ifadelerini kullandı.

"Kendi logomuz ve adaylarımızla çalışıyoruz"

Son olarak katılımcıların çok küçük bir kısmının, geçmişte partiye yöneticilik yapan ve çeşitli sebeplerden dolayı artık yönetici olmayan, ancak İYİ Parti’ye üye olmaya devam edenler olduğunu açıklayan Edizgil, bu kişilerin de Yılmaz Büyükerşen’e veya başka bir kişiye vereceği desteği münferit olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Edizgil, “İYİ Parti’nin kurumsal kişiliğini, ilgili yönetim kurulları temsil eder. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in önderliğinde ve parti disiplinine uygun olarak yoluna devam etmektedir. Partimiz kendi logosu ve adaylarıyla yerel seçimler için çalışmalarımızı sürdürmektedir” diye konuştu.