İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beşiktaş Ortaköy’deki Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 8/1 kararı ile hazineye devredildi. Komisyon toplantısının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Can Akın Çağlar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beşiktaş Ortaköy’deki Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 8/1 kararı ile hazineye devredildi. Komisyon toplantısının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Can Akın Çağlar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” dedi.

Beşiktaş ve Ortaköy’de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan Yalıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinden alınarak hazineye devredildi. İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’ Toplantısındaki karar sonucu İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ülkü Şakalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğun Subaşı’nın da olduğu heyet komisyon kararının 8/1 oylama ile hazineye devredildiğini belirtti.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Burası otel yapılmak adına yapılan sözleşmede sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde kimi zamanda Sayıştay’ın raporlarına girecek kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma kurulları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uyarılmasına kadar mahkemenin tespitlerine kadar buradaki eksiklikler tarafımıza bildirilmiş. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki eksiklikleri ilgililere ifade etmek üzere sözleşmemizin yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin iptali, mülkün tarafımıza devredilmesi ile ilgili bir süreç başlattık” dedi.

“Bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır”

Can Akın Çağlar, “Bugün yapılan toplantıda 2014 yılında kurulan sadece 6 aylık bu kurul yeniden canlandırılarak 1950 yılında burası kamu hazinesi, kamu maliyesine denilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

İBB Heyeti, yalıların hukuksuz bir şekilde hazineye devredildiğini belirterek, yargı mücadelesine devam edeceklerini belirtti.