Kayseri’deki yurtlara yerleşen depremzedelerin kullanması için mont yardımında bulunan küçük Hatice Nur’un yazdığı notu bulan gönüllü çalışan Ceren Polat, “Montun içindeki notu okur okumaz ağlamaya başladım” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremden etkilenen vatandaşlardan bazıları Kayseri’de bulunan yurtlara yerleşti. Yurtta kalan depremzedelerin kullanması için montunu gönderen Hatice Nur’un cebe koyduğu notu gönüllü çalışan Ceren Polat buldu. Küçük Hatice Nur’un depremzedeler için yazdığı notu okuyan Ceren Polat duygularına hakim olamadı. Ceren Polat, yurda yardım için gelen kıyafetleri düzenlediği sırada küçük bir kız çocuğu montunun cebinden bir not bulduğunu ve notu okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

“Küçük bir kız çocuğunun bu kadar derin düşünmesi ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu gösteriyor”

Küçük bir kız çocuğunun gönderdiği montu kimin giyeceğini dahi bilmeden böyle bir not yazmasının, Türk milletinin ne kadar güçlü bir millet olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen gönüllü çalışan Ceren Polat; “Son 1 haftadır bunu sosyal medyada görüyordum. Montların ve kıyafetlerin içerisinden çıkan notlara şahit oluyordum. Ancak birebir hiç şahit olmamıştım. Burada kıyafetleri düzenlerken, montların içerisinde bir şey kalmasın diye kontrol ediyoruz. Montun cebine baktığımda üzeri kalpli küçük bir zarf gördüm. Zarfı açtım bir çocuk yazısına benziyordu. Zaten belirli bir mesaj içeren bir not olduğunu anladım. Ağlayacağımı da düşündüm. İçimden bir ses o yazıyı okumam gerektiğini söyledi. Ben de okudum. Küçük bir kız kardeşimiz buradaki depremzedelere moral vermek amacıyla, ‘Biz sizin her zaman yanınızda olacağız. Sizlere her zaman yardım edeceğiz’ gibi belirli cümleler kurmuş. Bu kağıdı okur okumaz ağlamaya başladım. Burada gönüllü çalışan diğer arkadaşlarıma gösterdim. Hepimiz çok duygulandık. Burada olmayan ve belki de o depremi hissetmeyen küçücük bir kız çocuğunun yani küçücük bir kalbi olan bir insanın bunları düşünüp, bu notu hazırlaması ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Gittiğim her yerde bu nottan bahsediyorum”

Yurtta gördüğü herkese Hatice Nur’un montundan bulduğu notu anlattığını dile getiren Polat; “Böyle bir mesajı hiç beklemiyordum. Bu yazılar bana yazılmadı ya da benim akrabalarımdan birine yazılmadı ama o küçük kız kardeşimizin hiç görmediği, varlığından dahi önceden haberinin olmadığı bir insana böyle bir not yazması beni çok duygulandırdı. Aklımdan direkt bunu geçirdim. Gittiğim her yerde gönüllü arkadaşlarıma, yurtlarda kalan teyzelerimize, ablalarımıza ve dedelerimize bu yazıdan bahsediyorum. Belki 6-7 yaşlarındaki bir çocuğun okunacağı bile kesin olmayan, sadece içinden geçtiği için koyduğu bu nota biz burada onlarca insan duygulandık, ağladık. Öğle aramızda yemek yerken dahi ağladık. Her aklıma geldiğinde de gözlerim doluyor ki ileride de dolacağını düşünüyorum. Bu yaşadığım olayı unutmam. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Umarım insanlar her zaman böyle düşünmeye devam ederler. Umarım milletimiz her zaman böyle birlik içerisinde olur” ifadelerini kullandı.

Hatice Nur’un montuna iliştirdiği mektupta şu ifadelere yer verdiği görüldü;

"Merhaba ben Hatice Nur. Umarım gönderdiklerimizden mutlu olmuşsunuzdur. Bu arada çok geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin kalbi sizinle, sizleri çook seviyoruz. Allah’a emanet olun".