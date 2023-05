Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Azerbaycan’da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystall Holl’de düzenlenen ve 4 Haziran’a kadar sürecek 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde, erkekler 68 kilo, kadınlar 57 kilo müsabakaları yapıldı. Şampiyonda Türkiye’yi temsil eden, erkekler 68 kiloda Ferhat Can Kavurat ve kadınlarda 57 kiloda Hatice Kübra İlgün madalya için mücadele etti. Erkekler 68 kiloda mücadele eden Ferhat Can Kavurat, son 16’da Özbek Ulugbek Rashitov’a 2-0 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, Mısır’dan Nadine Mahmoud’u ve İspanya’dan Arlet Ortiz Benito’yu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonya’dan Patrycja Adamkiewicz’i 2-1 mağlup eden İlgün, yarı finale Tayvanlı Chia-ling Lo ile karşılaştı. Yarı finalde Tayvanlı rakibine 1-2’lik skorla yenilen İlgün, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, ilk günün sonunda toplamda 1 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonanın ikinci gününde 3 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

“İnşallah Olimpiyatlar’da altın madalya kazanabilirim, onun için çalışıyorum”

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Hatice Kübra İlgün, ikinci defa dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, “Geçen sene de 6 ay önce de dünya üçüncüsü oldum. Yani hedefim atamalara kazanmaktı. Çünkü önemli rakiplerim vardı, onlar da yenildi. Dünya Şampiyonası’nda zaten ne olacağını bilemiyoruz. Altın madalya kazanmak çok istediğim için şu an üzgünüm. Bilmiyorum, inşallah olimpiyatlarda altın madalya kazanabilirim. Şu an onun için çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanımıza, teknik direktörlüğünde bizleri burada çalıştıran, emek veren Serkan Bülbül’e, partnerlerimize, kulübüm Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Belediye Başkanımıza, kulüp başkanımıza, herkese çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık. Şu an sıralamada zaten ikinci sıradayım. Yani puan ve puanlar bizim için önemli. Burada altın madalya da benim için çok önemliydi. Ama bundan sonra yaklaşık 2 hafta sonra bir Grand Prix turnuvamız var. Onların ardından 3 tane daha Grand Prix turumuz var ve bunlarda alacağımız puanlar da bizim olimpiyat yolunda gideceğimiz ve sıralamanızı belirleyecek açıkçası. Yani şu an garanti diyebiliriz. Ama tabii ki hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah 2024 en iyi şekilde ülkemi temsil edebilir” diye konuştu.

29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 949 tekvandocu 16 sıklet dalında mücadele edecek.

Türkiye’yi 16 sporcu temsil ediyor

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo).

Erkekler: Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).