Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılan Hatice Kolçak, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılan Hatice Kolçak, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 15-18 Aralık tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirildi. 609 kulüpten 4 bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonaya Mert Asya Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Hatice Kolçak, rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Altın madalyanın sahibi olan genç sporcunun, Balkan Şampiyonluğu da bulunuyor.