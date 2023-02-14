Hatay’da depremzede Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları TCG Bayraktar’a kurulan hastanede dünyaya geldi. Çift, çocuklarına Hatice ismini verdi.

Hatay’da depremzede Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları TCG Bayraktar’a kurulan hastanede dünyaya geldi. Çift, çocuklarına Hatice ismini verdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonucu Murat ve Merve Açıkbaş çiftinin de evi hasar aldı. Hamile depremzede Merve Açıkbaş’ın doğum sancıları başlayınca ambulansla hastaneye sevk edildi. Kentteki deprem nedeniyle Açıkbaş’ı taşıyan ambulans tam teşekküllü hastaneye çevrilen TCG Bayraktar gemisine yönlendirildi. Açıkbaş’ın doğum için geldiği TCG Bayraktar’da İzmir’den gönüllü olarak afet bölgesine gelen Kadın Doğum Uzmanları olan Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak ve Op. Dr. Umut Erkök başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları olan Hatice dünyaya gözlerini TCG Bayraktar’da açtı. Doğum sonrası duygularını ifade eden Merve Açıkbaş, “Bizim içinde sürpriz oldu. Çok güzel oldu, heyecanlı” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de savaş gemisinde doğan ilk bebek olduğunu düşündüklerini ifade eden baba Murat Açıkbaş, “Oturduğumuz evde zarar gördü. Doğum zamanımız gelmiş. Son ayımızdaydık. Merkezdeki hastaneye başvurduk. Orası bizi tam teşekküllü hazır olduğu için gemiye yönlendirdi. Bizde buraya geldiğimizde doktorlarımız direkt bizi ameliyata aldı. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez savaş gemisinde doğan çocuk oldu” şeklinde konuştu.