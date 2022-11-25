Eskişehir’de Yüksek Hızlı Trenin yer altına alınmasının ardından üstü kapatılarak bir bulvar haline dönüştürülen ‘Hatboyu’ bakımsızlığıyla dikkat çekiyor.

Eskişehir’de Yüksek Hızlı Trenin yer altına alınmasının ardından üstü kapatılarak bir bulvar haline dönüştürülen ‘Hatboyu’ bakımsızlığıyla dikkat çekiyor.

Kenti gezmeye gelen turistlerin de ilgisini çeken Hatboyu’nda kendini bilmez kişi veya kişilerin sorumsuzluğu sonucu kötü görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, güvenlik kameralarına rağmen yapılan tahribatlar, çevrede bırakılan çöplerden, yapılar üzerindeki çirkin yazılardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. Bir diğer yandan tren raylarının üzerinde yer alan cam kaplamadaki kırıklar ve elektrik direklerinin kapaklarının açık olması yürüyen insanlara tehlike oluştururken bulvarın bakımsız gözükmesine neden oluyor. Bulvar içindeki yeşil alanların bakımsızlığı, büyüyen yabani otlar da dikkat çeken ayrı bir kötü görüntü oluşturuyor.