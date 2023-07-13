Yeni sezonda maçlarını Mersin’de oynayacak olan Hatayspor’un, Erdemli ilçesinde antrenmanlarını gerçekleştireceği ve konaklayacağı tesisin yapımı devam ediyor.

Mersin Valisi Hamza Pehlivan, Hatayspor Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Vekili Aydın Toksöz ile Hatayspor Stadyum ve Hataystore’den sorumlu Yönetici Selçuk Akıllı ile görüştü. Yeni sezonda Süper Lig maçlarını Mersin’de oynayacak Hatayspor’un, Erdemli ilçesinde bulunan Avrupa’nın birinci, dünyanın üçüncü en büyük atış poligonu olan tesislerde ağırlanacağını belirten Vali Pehlivan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın oluruyla, Hatayspor’a tahsis ettiğimiz 40 dekar alan üzerindeki 2 futbol sahasının altyapı çalışmalarını tamamladık. Sahaların üst yapı çalışması da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak ve inşallah sezona yetiştirilecek. Konaklamayı, antrenmanlarını Erdemli ilçemizdeki atış poligonu tesislerinde yapacak olan Hatayspor, maçlarını ise Mersin Şehir Stadyumumuzda gerçekleştirecek. Depremden etkilenen, can kayıpları olan, tesisleri yıkılan Hatayspor’u ilimizde misafir edecek olmaktan dolayı Mersin olarak ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Depremden dolayı bir kere daha geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyor, lig maratonunda şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Görüşmeye, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük de eşlik etti.