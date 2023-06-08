Önümüzdeki yıl maçlarını Mersin’de oynayacak olan Hatayspor’un kentte kalacağı ve idman yapacağı tesisin inşaatı hızla sürüyor. Erdemli ilçesinde yapılan tesiste incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 40 dönümlük alanı Hatayspor’a tesis ve antrenman sahası yapmak üzere tahsis ettiklerini belirterek, "Şu anda altyapı işlerini üstlenmiş durumdayız. Valiliğimiz himayesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor" dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde futbolcusu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un hayatını kaybettiği Hatayspor ligin geri kalanında oynayamamıştı. Depremde statları da büyük zarar gören Hatay ekibi, önümüzdeki yıl maçlarını Mersin’de oynamama kararı aldı. Takımın kentte konaklaması ve antrenman yapması için Erdemli ilçesindeki atış poligonunda yeni bir tesis yapılmaya başlandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

"Hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, buradaki atış poligonunun Avrupa’nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük tesisi olduğunu belirterek, "Burada açık ve kapalı atış poligonlarımız var. Ayrıca 72 kişi kapasiteli konaklama tesisi, yemekhane, sosyal donatıları ve benzeri tesislere sahip. Bugün buraya hem atıcılık anlamındaki faaliyetleri incelemek üzere geldik hem de 6 Şubat’ta Türkiye olarak çok büyük bir deprem felaketi, afeti yaşadık. Bu afetten 11 ilimiz etkilendi. Bu illerimizden birisi de coğrafya olarak da Mersin’e çok yakın olan, komşu olan Hatay ilimizdir. Deprem konutları, tesisleri, dükkanları, sanayi tesislerini etkilediği gibi spor tesislerini de etkiledi. Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor’un tesisleri de maalesef bu deprem nedeniyle yıkıldı ve müsabakalara da devam edemez hale gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun destekleriyle Hatayspor’un başkanı ve yönetimiyle, teknik kadrosuyla da yaptığımız görüşmelerde, önümüzdeki yıl müsabakaları Mersin’de yapılabilir mi konusunu ele almıştık. Bu konuda hep birlikte bir arayış içerisine girdik ve en uygun yerin şu anda içinde bulunduğumuz Erdemli’deki atıcılık poligonu olacağına kanaat getirdik, hemfikir olduk. Burası 300 dekar büyüklüğünde bir yer. Bu tesisin şu anda yaklaşık 40 dönümlük bölümünü Hatayspor’a tesis ve antrenman sahası yapmak üzere tahsis ettik. Orada şu anda altyapı işlerini üstlenmiş durumdayız. Valiliğimizin himayesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"100 bin civarında depremzedeyi misafir ediyoruz"

Kısa sürede altyapı çalışmalarını bitireceklerini vurgulayan Vali Pehlivan, "Üst yapıyı da Türkiye Futbol Federasyonu, portatif tribünlerle beraber iki futbol sahası şeklinde inşa edecek. Hatayspor’un kolaylıkla burada antrenmanlarını gerçekleştireceği sahalar kazanmış olacağız. Önümüzdeki sezon boyunca Hatayspor’u ilimizde bu tesislerimizde misafir edeceğiz. Konaklamalarını da burada yapacaklar. Antrenmanlarını burada yapacaklar. Müsabakalarını da dünya standartlarında Akdeniz Oyunları sürecinde inşa edilen Mersin Şehir Stadyumu’nda yapacaklar. Malumunuz depremde, deprem sonrası devletimizin bütün birimleri harekete geçti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, kurum kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum teşkilatları ve vatandaşlarımız, depremin yaralarının sarılması konusunda büyük bir özveri, dayanışma, yardımlaşma anlayışı ortaya koydu. Bu sayede toparlaya toparlaya gidiliyor. Şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor. Bu süreçte de elbette Mersin olarak bize düşen de gelen depremzedelerimizi misafir etmekti. Bu konuda başından beri hem kurumlarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız, otellerimiz ve evler depremzedelerimize açıldı. İlimizde hala daha 100 bin civarında depremzedemizi misafir ediyoruz. Bunu salt bir görev değil, görev ötesi vicdani bir sorumluluk, kardeşlik dayanışması olarak Mersinli hemşehrilerimiz, kurum kuruluşlarımız tüm yurtta olduğu gibi ortaya koyuyorlar. Bu spor tesisinin yapılışı ve Hatayspor’un Mersin’imizde, önümüzdeki sezon misafir edilecek olması da yine bu dayanışma anlayışının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.