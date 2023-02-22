Bucaspor 1928, Hatayspor forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sadık Baş ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bucaspor 1928, Hatayspor forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sadık Baş ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Spor Toto 1. Lig’e yükselmek için Kocaelispor’la büyük bir mücadele veriyor. İzmir temsilcisi, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra yeşil-siyahlı ekibin 6 puan gerisinde kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yöneticiler ilk olarak Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmıştı. Şimdi de bir yandan yeni teknik direktör arayan Bucaspor 1928, bir yandan da forvet ve kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Edinilen bilgiye göre; deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor forması giyen Sadık Baş ile prensipte anlaşıldığı, detaylı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından sonra da, transferin açıklanması bekleniyor. Öte yandan yeni teknik direktörle anlaşıldığı, önümüzdeki günlerde de duyurulacağı öğrenildi.