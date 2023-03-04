Bucaspor 1928, transfere hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin, Hatayspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bucaspor 1928, transfere hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin, Hatayspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Ankara Keçiörengücü’nden Erhan Kartal, Hatayspor’dan da Sadık Baş takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, orta saha pozisyonu için de Hatayspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Musa Çağıran ile görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki netlik kazanması bekleniyor.