Bordo-beyazlı ekipte Kevin Soni ve Burak Öksüz’ün sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.

Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik, dar alan ve şut çalışması yapıldı. Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, antrenman öncesi Burak Öksüz’ün doğum günü kutladı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

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