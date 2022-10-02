Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Sivasspor - Hatayspor karşılaşmasının 41. dakikasında Hatay ekibinin tecrübeli futbolcusu Ruben Ribeiro, sarı kart gördü. Sarı kartın hemen ardından itiraz eden Ribeiro’ya hakem Erkan Özdamar 2. sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Ribeiro oyun dışı kaldı.

Hatayspor’un futbolcusu Ruben Ribeiro, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ribeiro hakeme itirazının ardından 2. sarı karttan kırmızı kart görerek maçtan çıktı.

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