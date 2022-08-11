Bordo-beyazlı kafile, bugün hava yoluyla Trabzon’a hareket etti.

Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren idmanda, pas, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışması yapıldı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.