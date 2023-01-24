Hatayspor, Trabzonspor ile Yeni Hatay Stadyumu’nda cumartesi günü saat 16.00’da karşılaşacak.

Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan, maksimal aerobik sürat (MAS) koşusu ve taktik çalışması yapıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

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