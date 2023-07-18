TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor TFF Temsilcisi Hasan Bozkurter, Milletler Ligi kupa seremonisine depremde hayatını kaybeden Ceren’in formasıyla çıkan milli voleybolcu Zehra Güneş’le ilgili “Zehra Güneş’in yaptığı davranış bizi gururlandırdı ve onurlandırdı” dedi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor TFF Temsilcisi Hasan Bozkurter, deprem sonrası ligden çekilmek zorunda kalınmasının ardından liglere devam etmenin kolay olmayacağını aktararak, “Tabii biz asrın faciasını yaşadık. Şehir olarak nüfusumuzun 3’te 1’ini kaybettik. Yani terkedildik, başka kentlere gittiler. Aramızdan ayrılan kişi sayısı 24 bin. Hemen hemen 50 bin kişinin öldüğü bir deprem Hatay’da oldu. Stadyumu’nda maç depremden kaydığı için oynanamıyor. Tesislerimiz şuan güvenlik kuvvetlerimizin çadır kenti orada da zaten kapalıyız. Federasyonumuz bize burada bu imkanı verdi ve tesislerde antrenman yapıyoruz. Bu tesislerde yatıp kalkıyoruz. Maçlarımızı Mersin’de oynayacağız. Mersinlileri artık kendi maçlarımıza da bekliyoruz. Demirspor’un Adana’sı var. Mersin’in bir takımı yok. Bizde bölgede yaşayan insanların içini rahatlatmak, bozulan morallerimize tekrar kavuşmak istiyoruz. Biz burada en büyük teşekkürü Zehra Güneş’e ediyoruz. Zehra, bizim Hatay Voleybol Takımı’nda Ceren diye bir kızımız vardı. Depremde hayatını kaybetti. Onun formasını giyerek, Milletler Ligi şampiyonu olduğunda seremoniye onun formasıyla çıktı. Dedi ki ben sana söz verdim, bu madalyayı senin için aldım. Sen artık benim kalbimde yaşıyorsun. Buradan sevgili Zehra’ya diyoruz. Sen artık Hatay’ın Antakya’nın kızısın. Bizim kalplerimizde yaşıyorsun. Bu bizi gururlandırdı ve onurlandırdı. Artık Hatayspor, Hatay’ın yaşamıyla paralel bir kulüp haline geldi. İnşallah bu acılı günleri Hatayspor’un alçağı başarılarla hem halkı motive edeceğiz hem de insanların kentimize gelme isteğini arttıracağız. Buradan da diyoruz ki Hataylı Hatay’ı bırakma elimizi tut. Bize maddi manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.