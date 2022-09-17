Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor’da Teknik Direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor’da Teknik Direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor’a kendi evinde 4-0 yenilen Hatayspor’da Teknik Direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.